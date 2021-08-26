مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

"الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد الضوابط والاشتراطات.. مبلغ التأمين 50 ألف ريال

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، يوم الأحد 28/ 1/ 1442هـ الموافق 5 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات"، حسب توجيهات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يُشترط لحضور المزاد؛ التسجيل المُسبق لدى الجمرك.