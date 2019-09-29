عاش صامتًا ومات مخلصًا فأبكى الملايين.. شاهد 8 صور لـ"الفغم" تثير الإعجاب

تداولها السعوديون ووصفوه بـ"كاتم أسرار الشعوب" بعد صيانته للأمانة والعهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عديدة للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وجاء ذلك تقديرًا ومحبة لذلك الرجل، الذي وصفه الكثير بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه قد أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن؛ مشيرين إلى أن البلاد ملكًا وشعبًا ستبكي هذا الوفيّ، فسبحان من أسكنه قلوب الشعب السعودي.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 01:45 PM

تداولها السعوديون ووصفوه بـ"كاتم أسرار الشعوب" بعد صيانته للأمانة والعهد

عاش صامتًا ومات مخلصًا فأبكى الملايين.. شاهد 8 صور لـ"الفغم" تثير الإعجاب

متعب البقمي

الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عديدة للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وجاء ذلك تقديرًا ومحبة لذلك الرجل، الذي وصفه الكثير بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه قد أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن؛ مشيرين إلى أن البلاد ملكًا وشعبًا ستبكي هذا الوفيّ، فسبحان من أسكنه قلوب الشعب السعودي.

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عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

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