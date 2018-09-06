إسرائيل تهدد بضرب لبنان في أي حرب قادمة مع "حزب الله"

"مسؤول" رفيع قال: لن نفرق بين "الميليشيا" والدولة

هدد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع بضرب لبنان وبناه التحتية في أي نزاع مقبل مع ميليشيا حزب الله، متهما الميليشيا بالسيطرة على الجيش اللبناني.

وبحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم"، قال المسؤول في القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة "هآرتس"، اليوم (الخميس): "إن التفريق الذي قمنا به بين حزب الله ولبنان خلال الحرب اللبنانية الثانية (عام 2006) كان خاطئا".

وأضاف المسؤول: "لن نقوم بمثل هذا التفريق في الحرب القادمة، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية لبنانية تساهم في القتال".

وذكر الضابط الإسرائيلي أن "حزب الله" طور قدراته من خلال عملياته القتالية في سوريا، مشيرا إلى أنه "حصد ثقة في القتال، لكنه غير قادر حاليا على التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على الأرض".

وحول تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، عن جولة قادمة في المواجهة مع إسرائيل، قال "المسؤول": "إن تصريحات نصر الله لا معنى لها، وهي لا تعكس نواياه الحقيقية".