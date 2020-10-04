"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من تكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.