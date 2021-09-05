وزارة النقل والخدمات اللوجستية تفتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى

فتحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى، باتجاه واحد من خليج الدانة باتجاه طريق الظهران- بقيق.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء الطريق الرابط بطول 14 كم، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، إضافةً لأعمال الجسور العلوية، كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ المنحدر الذي يربط طريق الظهران- بقيق بطريق العقير- سلوى باتجاه خليج الدانة، وذلك ضمن مشروع جاري تنفيذه لتسهيل حركة المرور على الجزء الذي تم فتحه أمام حركة المرور، حيثُ يعتبر هذا المشروع جزء من الطريق الذي يربط محافظات شمال المنطقة بالمحافظات الجنوبية، والذي يتضمن تنفيذ جسر تقاطع علوي حر الحركة، مع تنفيذ المنحدرات الخاصة بالجسر، إضافةً لتنفيذ امتداد الطريق من الجهة الشمالية بطول 7 كم.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تعزيز ترابط شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، خاصة أن المملكة تعد الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تستهدف الاستراتيجية رفع مستوى السلامة على الطرق، إذا تستهدف الاستراتيجية الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.