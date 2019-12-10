بعد مشاركته في القمة الخليجية.. ملك البحرين يغادر الرياض

غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومندوب عن المراسم الملكية.

ملك البحرين القمة الخليجية القمة الخليجية الـ40 الرياض

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 06:41 PM

بعد مشاركته في القمة الخليجية.. ملك البحرين يغادر الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومندوب عن المراسم الملكية.

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