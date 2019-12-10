بعد مشاركته في القمة الخليجية.. ملك البحرين يغادر الرياض

غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومندوب عن المراسم الملكية.