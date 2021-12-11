"أنصار طالبان ومناهضو اللقاحات".. تقرير يتهم تويتر بالفشل في إيقاف إساءة استخدام "سبيسز"

لم يكن لديها أدوات لمكافحة التنمر والعنف وخطاب الكراهية واهتمت فقط بمنافسة "كلوب هاوس"

اتهم تقرير صحفي منصة التدوين المصغر "تويتر" بفشلها في إيقاف إساءة استخدام خدمتها الجديدة "سبيسز" من قبل بعض المستخدمين.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن تويتر فشلت في إيقاف مناقشات صوتية حية عبر "سبيسز" لأنصار طالبان والقوميين البيض والنشطاء المناهضين للقاحات الذين ينشرون معلومات مضللة عن فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن تويتر لم يكن لديها أدوات عبر "سبيسز" لمكافحة التنمر والدعوات للعنف وخطاب الكراهية، واهتمت فقط بقدراتها على منافسة تطبيق "كلوب هاوس".

ولا تحتوي خدمة "سبيسز" على أي مشرفين بشريين أو تقنية يمكنها مراقبة الصوت الفعلي، واعتمدت تويتر فقط على البلاغات الواردة من المستخدمين الآخرين.

وقالت المتحدثة باسم تويتر، فيفيانا ويوال: إن المنصة تدرس حاليًا أدوات عديدة لوقف إساءة استخدام "سبيسز".