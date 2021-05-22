"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 22 مايو 2021، تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 439847 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1089 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 423795 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7237 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8815 والحالات الحرجة 1329 حالة.