وزير الصحة البريطاني يؤكّد: نسير باتجاه خاطئ في مكافحة جائحة كورونا

قال: بلادنا وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة الفيروس

أكّد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك؛ أن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا، فيما اعتبر كبير أطباء إنجلترا، كريس ويتي؛ أن المملكة تسير باتجاه خاطئ في مكافحة الجائحة.

وقال هانكوك، في تصريح صحفي أدلى به الأحد: "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار. وهو إما أن يتبع الجميع القواعد.. أو سنضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وشدّد هانكوك، في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، على أن فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية خيار مطروح، وأضاف: "لا أستبعد الأمر.. لا أريد أن يحدث ذلك".

من جانبه، اعتبر ويتي، في نص خطاب صحفي من المخطط أن يلقيه اليوم الإثنين، حسبما نقلته وكالة "PA"، أن "التوجه في بريطانيا يشير إلى الاتجاه خاطئ، ونحن في نقطة حرجة للجائحة".

وأضاف كبير أطباء إنجلترا: "ننظر في الإحصائيات لكي نفهم كيف يمكننا السيطرة على انتشار الفيروس قبيل شتاء صعب جداً".

وتشهد بريطانيا خلال أسابيع أخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلاً حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده "أمر لا مفر منه"، مؤكداً أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها فرض إغلاق جديد.