تزامنًا مع قرب رمضان.. "العنود" الخيرية تنفذ عدة برامج تنموية

قدمت مجموعة برامج ضمن سلسلة التنمية لمراكز التمكين

قدمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية عددًا من المنجزات خلال شهر مارس استهلّتها بتنفيذ عدد من الأعمال الخيرية بدأت بتنفيذ 5000 سلة رمضانية بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، وتجهيز 1,200,00 عبوة ماء تقدم للصائمين.

كما تمت طباعة 5000 نسخة لكتاب المختصر في التوحيد، وتم توزيع ما مجموعه 1110 نسخة من كتاب تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم، و11 نسخة لكتاب رياض الصالحين، و810 نسخ لكتاب المختصر المفيد في شرح كتاب التوحيد.

كما قدمت المؤسسة مجموعة برامج في شهر مارس 2021 ضمن سلسلة التنمية لمراكز التمكين في مدن التمكين المعتمدة، وذلك بهدف تمكين أفراد المجتمعات المحلية من أدوات النجاح ومفاهيمها لتنمية مجتمعاتهم، ونشر وزيادة المشاركة المجتمعية في المجتمعات المحلية، كما تحقق هذه البرامج بناء القيادات وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج خلال شهر مارس 460 مستفيدًا خلال 64 ساعة تدريبية.

وقد حقق مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" عدد 59 متدربًا من إجمالي عدد المسجلين 128 في برنامج الابتكار الاجتماعي الذي تمت إقامته في مارس لمجموعة من رواد العمل التطوعي وقادة الفرق التطوعية من تقديم المهندس باسم جفال.

كما نفذ مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن" مجموعة برامج تنوعت بين برامج تربوية وأسرية بالشراكة مع جهات متعددة، وقد حقق المركز ما مجموعه 765 مستفيدًا خلال شهر مارس.

هذا وقد تمكّن مركز العنود الدولي للتدريب من تنفيذ برنامجَي الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، والزمالة الدولية في الاقتصاد بمجموع 48 مشاركًا، وتم تقديم البرنامجين عبر التقنية الرقمية zoom عن بعد تبعًا للإجراءات الاحترازية الحالية.