هل يكون "بيريرا" مدرب "النصر القادم .. مستشار تعاقدات "برازيلي" يجيب!

ترددت أنباء بصورة كبيرة عن اقتراب البرتغالي فيتور بيريرا من قيادة النصر في الفترة المقبلة خلفًا للأوروغوياني دانييل كارينيو التي بات أمر إقالته متوقعًا خلال الفترة المقبلة.

"سبق" تواصلت مع مستشار التعاقدات البرازيلي المعروف ماركوس فراجا الذي استبعد إمكانية تولي بيريرا مهمة النصر في الفترة المقبلة.

مستشار التعاقدات الشهير في البرازيل قال إن راتب بيريرا مع شنغهاي سبيغ يصل لنحو 4 ملايين يورو في الموسم وبعد أن حقق الإنجاز مع النادي فإن راتبه لن يقل عن 6 ملايين يورو.

فراجا توقع عدم رحيل المدرب عن الدوري الصيني كون أكبر ناديين هناك يسعيان للتعاقد معه ومن الممكن أن يصل راتبه هناك إلى 10 ملايين يورو في العام الواحد.

يُذكر أن نادي شنغهاي سبيغ تأسس عام 2005 ونجح بيريرا في قيادته لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي.

