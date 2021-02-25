"تعليم تيماء" يطلق قناة لدعم وتحفيز المعلمات بطريقة مبتكرة تواكب تطورات التقنية

تستهدف تبادل الخبرات عبر حصص افتراضية محددة في جدول زمني مُعد مسبقاً

مواكبةً لرؤية وتطلعات المملكة، والظروف التي تعيشها البلاد وسط جائحة كورونا، نفذ مكتب تعليم تيماء مبادرة مميزة بإنشاء "قناة تيماء التعليمية".



وتهدف القناة التعليمية إلى تبادل الخبرات بين المعلمات ونقل التجارب من خلال حصص افتراضية محددة في جدول زمني معد مسبقاً، حيث يمكن لعدد كبير من المعلمات بكافة أرجاء المنطقة الحضور بكل سهولة ويسر.



والقناة هي عبارة عن سلسلة دروس تطبيقية تقدم في ستة أسابيع بالفصل الدراسي الثاني بواقع ثلاث حصص أسبوعياً في مختلف المواد والمراحل الدراسية تقدمها 18 معلمة من مختلف التخصصات ذوات خبرة ومهارات تقنية عالية.



وقد قدمت فكرة القناة، منيرة سليمان الشايويش وكيلة في الابتدائية الرابعة بتيماء، وهي إنشاء قناة تعليمية تجريبية، حيث منحتها قائدتها حصة صياح الحضيري صلاحيات في منصة مدرستي، وقد لاقت الفكرة قبولاً واستحساناً كبيراً من مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، ورئيسة قسم الشؤون التعليمية حنان الزيد.



من جانبها قالت رئيسة قسم الشؤون التعليمية، إن القناة تم استيحاء فكرتها من منصة مدرستي، وتعد القناة داعماً ومحفزاً للمعلمات بطريقة مبتكرة تواكب تطورات التقنية باعتبار منصة مدرستي موقع للمعلمين.



وأكدت "الزيد"، أن الحضور يحصلون على ساعات تطوير نمو مهني رصيداً إضافياً لهم، وذلك تطبيقاً للائحة الوظائف الجديدة.



من جانبه، أشاد مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، بهذه المبادرة التي من شأنها تطوير المستوى المهني للمعلمات وتبادل الخبرات في كافة المجالات الدراسية.



وقدم "الفقير"، شكره لرئيسة قسم الشؤون التعليمية الأستاذة حنان الزيد، على جهودها اليومية لقيامها بالدعم والتحفيز والمشاركة وإبراز القناة واستثمارها.