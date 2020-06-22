الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.