على الأشد حاجة.. "سلمان للإغاثة" يواصل توزيع سلال غذاء رمضان بلبنان

مشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة للدول الشقيقة والصديقة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في لبنان ضمن مشروع السلال الغذائية الرمضانية، 1822 سلة على العائلات الأشد حاجة في العاصمة بيروت ومنطقة عكار، وتشمل السلال المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة الشهر الفضيل.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.