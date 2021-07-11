"جامعة الإمام": تسجيل المقررات سيكون للمحصَّن فقط

شدَّدت على الطلاب والطالبات بضرورة المسارعة بأخذ اللقاح

قرَّرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تسجيل الطلاب والطالبات للمقررات العام الدراسي القادم للمحصَّنين فقط.



وبيَّن حساب المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في " تويتر" أن خطة الجامعة للعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة تستوجب منكم المسارعة بأخذ اللقاح قبل موعد تسجيل المقررات؛ فالجامعة ستتيح التسجيل للطلاب والطالبات المحصَّنين فقط.