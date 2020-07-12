روسيا.. 6615 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 727162

قالت: 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.

وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.