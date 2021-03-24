أتلتيكو مينيرو البرازيلي يسعى للتعاقد مع نجمي الهلال والنصر

وضع فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي نجمي خط الوسط في الهلال والنصر على رأس أولوياته للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عال في الموسم الكروي القادم.



و يسعى النادي البرازيلي للتعاقد مع بيتروس وغوستافو كويلار لاعبي النصر والهلال السعوديين كأحد الأهداف التي يتم مراقبتها في الفترة الحالية.

وبحسب موقع "ميركادو دا بولا" البرازيلي فإن النادي البرازيلي بدأ محادثاته الأولية مع بيتروس بطلب من المدرب كوكا الذي يحب أسلوب اللاعب، وطلب من الإدارة الرياضية بذل كل الجهود من أجل التعاقد معه.

وواصل الموقع: يحظى بيتروس بقبول كبير داخل أتلتيكو مينيرو، إذ يرى مسيرو النادي أنه الخيار الأفضل لتعزيز الوسط نظراً لأسلوب لعبه، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في ملاعب البرازيل وأوروبا، بعد تجارب مع كورنثيانز وساو باولو في بلاده وريال بيتيس في إسبانيا، وأخيراً النصر السعودي الذي ينشط في صفوفه منذ 2018.

وأشار الموقع إلى أن النادي البرازيلي وضع عدة خيارات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع بيتروس، وأبرز تلك الأسماء التي هو غوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي حالياً.

ويملك غوستافو كويلار سمعة جيدة في الملاعب البرازيلية إذ كان ضمن العناصر التي فازت مع فلامنغو ببطولة الدوري البرازيلي إبان إشراف البرتغالي جورجي جيسوس.

و كشف لاعب خط وسط الهلال، عن تلقيه عدة عروض من الدوري الإيطالي إضافة إلى البرازيلي، من أجل الانتقال خلال الفترة المقبلة.

وقال الدولي الكولومبي في مقابلة مع إذاعة "كاراكول" في بلاده، يوم الأربعاء: أشعر بالراحة والهدوء مع الهلال، وعائلتي أيضاً، وستكون هناك دائماً تكهنات حول عودتي إلى الدوري البرازيلي، وتواصلت معي العديد من الأندية بالفعل.

وانتقل صاحب الـ "28 عاماً" إلى الهلال في أغسطس 2019 قادماً من صفوف فلامنغو البرازيلي، وفاز مع الفريق بلقب الدوري وكأس الملك، ويمتد عقده مع الهلال إلى 2023.

وكشفت وسائل إعلام برازيلية خلال الفترة الماضية، أن كلاً من غريميو وأتلتيكو مينيرو مهتمين باللاعب الكولومبي، ويرغبان في كسب توقيعه.



وأضاف كويار في تصريحاته: لقد طلبت أندية من إيطاليا التعاقد معي أيضاً، لكنني أشعر بالراحة مع الهلال، وإذا كانت هناك أي مستجدات، فسوف نفكر في الأمر، لكن أحد أسباب قدومي إلى السعودي هو عائلتي، لأن كرة القدم في البرازيل تستهلك اللاعب، ولا يوجد هناك وقت للتواجد مع عائلتك، وأنا أشعر بالراحة التامة هنا.