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وصل عدد الإصابات إلى 15.271.571 والوفيات 288762

الولايات المتحدة تسجّل 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231396 إصابة مؤكّدة و3411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15.271.571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.