تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة تستمر حتى 6 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا - العيص - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

3

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:14 PM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة تستمر حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 1,516

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا - العيص - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020