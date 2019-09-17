مسؤول أمريكي: هجوم منشآت أرامكو انطلق من إيران بصواريخ عابرة

واشنطن تعد ملفاً لإقناع المجتمع الدولي

أعلن مسؤول أميركي اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي جرى من الأراضي الإيرانية، واستخدمت فيه صواريخ عابرة.

ووفقاً لقناة "فرانس 24"، ذكر هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خصوصاً الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

ورداً على سؤال عن ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول: "نعم".