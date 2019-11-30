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غذّت به بطاقات الصرف عن شهر ديسمبر تخفيفاً من عناء أيتام ومحتاجين

"إنسان الأفلاج" تودع 261 ألفاً في حسابات 871 أسرة من مستفيديها

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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.