شاهد.. ينبع الصناعية تشهد افتتاح أول نادٍ رياضي للناشئين أقل من 17 سنة

يستهدف مواجهة السمنة لدى الأطفال وظاهرة زيادة الوزن في المراحل الأولى

شهدت مدينة ينبع الصناعية افتتاح أول نادٍ رياضي متخصص في التربية البدنية الصحية للناشئين أقل من 17 سنة، بعدما أطلقت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية- العمل في النادي الذي روعي فيه الفارق العمري لجميع الفئات.

وتتلخص أهداف النادي في مواجهة السمنة لدى الأطفال، وظاهرة زيادة الوزن في المراحل الأولى من حياتهم، ويتبنى النادي تنظيم برامج رياضية وبرامج لعلاج السمنة والنحافة، وتعزيز الصحة للأطفال، ولا تقتصر برامجه على اللياقة البدنية والألعاب الرياضية؛ بل تتعداها إلى تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم معلومات صحية وقيم اجتماعية في أجواء آمنة وممتعة.

ويضم النادي فريق عمل متكامل من المدربين، وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى بناء جيل صحي والارتقاء بالمفاهيم السلوكية الصحيحة في حياة الطفل الذي يُعد نواة أساسية لبناء المجتمع.