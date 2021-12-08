أمير عسير: دور الإمارة تكاملي مع "الشؤون الإسلامية" في تقديم كل الدعم لتؤدي مهامها العظيمة

أثناء استقباله "آل الشيخ" والوفد المرافق في مكتبه

استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة.

وأشاد أمير منطقة عسير، بالدور المميز الذي تقوم به الوزارة ممثلة بفروعها في المناطق من خلال العناية ببيوت الله وإقامة البرامج الدعوية المتخصصة والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الديني والأمني وكل ما يهم من أمور الدين والدنيا، ونشر منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

وأكد أن وزارة الشؤون الإسلامية تخطو خطوات متسارعة لتحقيق كل ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ضوء رسالتها وأهدافها العامة.

وبين أن دور الإمارة تكاملي مع الوزارة في تقديم كل الدعم لتؤدي مهامها العظيمة في خدمة بيوت الله، وتبصير المجتمع بأمور دينهم وكل ما يقوي العلاقة بين المواطن ووطنه.

بدوره، شكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ سمو أمير منطقة عسير على دعمه ومتابعته لكل الأعمال التي تقدمها الوزارة عبر

فرعها بالمنطقة، مؤكداً أن تميز مخرجات الأعمال الخدمية المقدمة لبيوت الله هو نتيجة جهود مشتركة تسعى لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة.

كما استعرض وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء الأعمال والمهام والخدمات المقدمة من الوزارة وقطاعاتها في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع، وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة، كما جرى خلال اللقاء بحث احتياجات المنطقة في مجالات بناء الجوامع و المساجد والصيانة والنظافة والترميم والفرش، وتوفير الأئمة والخطباء والمؤذنين المؤهلين بها، إضافة إلى الأنشطة التي ينفذها الفرع في المنطقة بما يسهم في رفع الجانب الدعوي والتوعوي.