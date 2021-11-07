الكويت.. القبض على بريطانية كتبت آية قرآنية على ساقها

بتهمة انتهاك حرمة الأديان

ألقت الشرطة الكويتية القبضَ على مقيمة بريطانية، بتهمة انتهاك حرمة الأديان؛ إثر قيامها بكتابة آية قرآنية على ساقها.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أبلغ أحد المواطنين عن مقيمة بريطانية شاهدها بأحد المستشفيات الخاصة؛ وذلك بعد أن لاحظ آيه قرآنية مكتوبة على ساقها بشكل "تاتو".

وانتقل رجال الأمن إلى مكانها، وتم ضبطها وإحالتها للمخفر؛ حيث تم تسجيل قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها.

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07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 12:36 PM

بتهمة انتهاك حرمة الأديان

الكويت.. القبض على بريطانية كتبت آية قرآنية على ساقها

أيمن حسن

الرياض

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ألقت الشرطة الكويتية القبضَ على مقيمة بريطانية، بتهمة انتهاك حرمة الأديان؛ إثر قيامها بكتابة آية قرآنية على ساقها.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أبلغ أحد المواطنين عن مقيمة بريطانية شاهدها بأحد المستشفيات الخاصة؛ وذلك بعد أن لاحظ آيه قرآنية مكتوبة على ساقها بشكل "تاتو".

وانتقل رجال الأمن إلى مكانها، وتم ضبطها وإحالتها للمخفر؛ حيث تم تسجيل قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها.

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