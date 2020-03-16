"صحة مكة": إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات

أهابت بالمنشآت الصحية لضرورة التقيُّد بالتعليمات والتعاميم المنظِّمة للعمل

أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة قرارًا بإغلاق تحفظي لقسمَي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة؛ وذلك بعد رصد عدد من المخالفات في المادة (م٣، ١٠، ١٧) من نظام المنشآت الصحية الخاصة.

وذكرت صحة مكة المكرمة لـ"سبق" أن اللجنة التفتيشية رصدت مخالفات عدة، منها: عدم وجود غرفة عزل لانتظار حالات الأمراض التنفسية، وعدم وجود تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية في ظل وجود ١١ عيادة تعمل أثناء مرور اللجنة، إضافة إلى عدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمستشفى.

كما تم رصد عدم وجود غرفة عزل سالبة الضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى.

وأبانت أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة الـ٢٣؛ وبناء على ذلك أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمَي الطوارئ والعيادات بالمستشفى، ولا يعاد فتحهما إلا بعد مرور لجنة مختصة، تؤكد تلافي الملاحظات.

وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أنه يحق للمنشأة التظُّلم أمام ديوان المظالم خلال ٦٠ يومًا من تاريخ استلام القرار، وفي حال عدم رفع التظلم يصبح القرار نافذًا. كما سيتم نشر القرار النهائي بالعقوبة في حال نفاذه على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر في محل إقامته.

كما تهيب الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة بجميع المنشآت الصحية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم المنظِّمة للعمل في المجال الصحي حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.