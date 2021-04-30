سفير السعودية لدى النيجر يلتقي وزير التوظيف والضمان الاجتماعي النيجري

استعرضا أوجه التعاون وسبل تعزيزه في كافة المجالات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، اليوم، بوزير التوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر إبراهيم بوكاري.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.