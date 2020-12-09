سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.490

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 117.34

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.490 إصابة، والوفيات 1461 بنسبة 1.16% والمتعافين 117.34؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 18، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141، والمنومين في العناية المركزة إلى 71.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 12:41 PM

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 117.34

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.490

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.490 إصابة، والوفيات 1461 بنسبة 1.16% والمتعافين 117.34؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 18، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141، والمنومين في العناية المركزة إلى 71.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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