سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.490

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 117.34

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.490 إصابة، والوفيات 1461 بنسبة 1.16% والمتعافين 117.34؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 18، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141، والمنومين في العناية المركزة إلى 71.