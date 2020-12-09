سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.490

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.490 إصابة، والوفيات 1461 بنسبة 1.16% والمتعافين 117.34؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 18، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141، والمنومين في العناية المركزة إلى 71.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 117.34
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.490 إصابة، والوفيات 1461 بنسبة 1.16% والمتعافين 117.34؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 18، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141، والمنومين في العناية المركزة إلى 71.