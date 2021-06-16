إحداهما تحمل متفجرات.. إسقاط طائرتين مسيرتين جنوب بغداد

الإعلام الأمني: في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة

أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرتين مسيرتين جنوب العاصمة العراقية بغداد، إحداهما تحمل متفجرات.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب بغداد.

وذكرت في بيان ثانٍ تَمَكُّن القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد، من إسقاط طائرة مسيرة أخرى في منطقة "الكرطان" جنوب بغداد ضمن قاطع اللواء السابع التابع للشرطة الاتحادية.