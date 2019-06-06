"الرديح" والطرب الينبعاوي يُزَيّنان احتفالات العيد بحضور الأهالي

برامج متنوعة تستمر 5 أيام وتتضمن الكثير من الأنشطة والفقرات

انطلقت احتفالات موسم العيد بمحافظة ينبع بالمنطقة التاريخية، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديري الإدارات الحكومية والأعيان، وجمع غفير من الأهالي والأسر التي أُعِد لها برامج متنوعة تستمر لعدة أيام تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، أن العيد بينبع لا يقتصر على احتفالات المنطقة التاريخية التي تحتضن عددًا من الفعاليات أبرزها إعادة الحياة لبعض الفنون مثل الرديح، والفنون داخل بيت الصائغ، ومسرح الطفل، وجدارية بصمة العيد، وعروض للخفة، ومعايدة الأهالي، وغيرها من الفعاليات؛ مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية بينبع أيضًا سوف تقدم فعاليات "عيدنا أنتم" خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المسرح المفتوح في الواجهة البحرية بينبع الصناعية؛ اعتبارًا من ثاني أيام العيد ولمدة 5 أيام، واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج الفعاليات الذي سيكون مليئًا بالبرامج الترفيهية والفعاليات الهادفة لجميع فئات المجتمع.

وأضاف "السحيمي" أن ينبع النخل ومراكزها هي الأخرى تحتفل بعيد الفطر المبارك؛ من خلال الاحتفال المقرر بحديقة الصحيفة بعدد من البرامج المخصصة للأسرة والطفل؛ مقدمًا الدعوة لكل الأهالي وزوارها للحضور مع أسرهم في مواقع الاحتفالات؛ للاستفادة من البرامج التي تقدم مجانًا من قِبَل عدد من الجهات الرسمية وشركاء السياحة.

يُذكر أن فعاليات العيد بمحافظة ينبع تنطلق ابتداء من ثاني أيام العيد، وتستمر لخمسة أيام، وتتضمن الكثير من الأنشطة والفقرات المتميزة والجاذبة لكل شرائح المجتمع، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة إقبالًا متزايدًا بعد إعلان المسارات السياحية وتسويقها؛ مما يتيح خيارات متعددة لزوار ينبع.