"التحالف": تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء

تنفيذ 64 استهدافًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 45 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصراً.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 19 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.