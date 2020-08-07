"الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا"

استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات

مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.

وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.