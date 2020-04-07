"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.
وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:
الرياض: 56
مكة المكرمة : 21
جدة: 27
المدينة المنورة : 24
القطيف: 8
الدمام: 4
الخبر: 2
خميس مشيط: 3
رأس تنورة: 1
البدائع: 1
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.
وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:
الرياض: 56
مكة المكرمة : 21
جدة: 27
المدينة المنورة : 24
القطيف: 8
الدمام: 4
الخبر: 2
خميس مشيط: 3
رأس تنورة: 1
البدائع: 1