"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752‏ حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.

وجاء توزيع الحالات الـ147 الجديدة كالتالي:



الرياض: 56

مكة المكرمة : 21

جدة: 27

المدينة المنورة : 24

القطيف: 8

الدمام: 4

الخبر: 2

خميس مشيط: 3

رأس تنورة: 1

البدائع: 1