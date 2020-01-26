أمام الكوري الجنوبي .. الأخضر الأولمبي يخسر نهائي كأس آسيا

اكتفى بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

اكتفى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بالتأهل لأولمبياد طوكيو2020 ، بعد أن خسر نهائي كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، على أرض ملعب راجامانغالا بالعاصمة التايلندية بانكوك .

الشوط الأول ظهر بمستوى فني متوسط من جانب المنتخبين، وكانت كرة مهاجم الأخضر عبدالله الحمدان عند الدقيقة العاشرة هي الأخطر، لكن الحمدان لم يحسن التعامل بشكل جيد بعد خطأ الحارس الكوري .

في الدقيقة 25 ضلت تسديدة مختار علي طريق مرمى حارس كوريا .

وكانت ردة فعل عناصر المنتخب الكوري عند الدقيقة 35 من تسديدة من قدم "جيونق" اعتلت عارضة حارس الأخضر محمد اليامي .

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة57 ينقذ حارس الأخضر اليامي مرماه من هدف كوري محقق .

وفي الدقيقة 67 دفع المدير الفني للأخضر "الوطني" سعد الشهري باللاعب فراس البريكان بدلاً عن الحمدان، من أجل تنشيط خط المقدمة .

لم تحسم النتيجة خلال الـ90 دقيقة فلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، والتي ابتسم الحظ فيها للكوريين وتحديداً عند الدقيقة 114 برأسية من المدافع الكوري "جونغ تاي" أسكنها داخل الشباك، كهدف أول لكوريا، كان كافياً لخطف كأس آسيا .