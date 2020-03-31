المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل قائد عسكري لفصيل مدعوم من تركيا

استهداف سيارته بصاروخ موجّه من قبل قوات "قسد"

قُتل قائد عسكري تابع لفصيل "سليمان شاه" المدعوم من تركيا، ومقاتل آخر من ذلك الفصيل، اليوم؛ جراء استهداف سيارته بصاروخ موجّه من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وجاء في بيان اليوم للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت يوم أمس بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من جهة أخرى، على محاور قرية هوشانا في ريف عين عيسى شمال مدينة الرقة تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من صد هجوم شنّته تلك الفصائل.