"تشجير المدينة".. 100 ألف شجرة تنتظر المشاركة و"سبق" تزور المشتل الرئيسي

ضمن المرحلة الأولى.. وتهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي

مع انطلاق مبادرة "تشجير المدينة" في مرحلتها الأولى التي تهدف إلى غرس 100 ألف شجرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الأمانة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحملة التي تقودها بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي من خلال التوسع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة؛ تَجَوّلت عدسة "سبق" في مشتل الأمانة الرئيسي بطريق العيون الذي يحتضن المئات من أنواع متعددة من الأشجار، وسط عمليات إنتاج للمزيد من تلك الأشجار لغرسها في الشوارع والميادين؛ فضلًا عن دعم العديد من المواطنين للتشجير أمام منازلهم وفقًا لموقع إلكتروني يتم التسجيل فيه؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء وأمام المنازل والمدارس والمساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومشاركة المتطوعين تحت إشراف أمانة المدينة.

وكان أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قد أوضح -في تصريح سابق- أن المبادرة تأتي في إطار جهود الأمانة لتوعية المجتمع للاهتمام بالبيئة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى توجيه مصادر المياه المجددة للاستخدام في زراعة وري الأشجار التي ستشرع الأمانة تسليمها للمواطنين مجانًا ضمن خطة الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية في المنطقة.

وأفاد المهندس البليهشي بأن أمانة المدينة المنورة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.

(http://www.amana-md.gov.sa/Pages/esrvices/afforstation.aspx)