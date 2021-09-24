الولايات المتحدة تسجّل ‏‎120,763‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا

‎‏‎ 1,803‎‏‎‏حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية‏‎ 120,763 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1,803 ‎‏‎‏حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎42,635,447‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎682,646‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 10:22 PM

‎‏‎ 1,803‎‏‎‏حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎120,763‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية‏‎ 120,763 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1,803 ‎‏‎‏حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎42,635,447‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎682,646‎‏.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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