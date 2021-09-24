الولايات المتحدة تسجّل ‏‎120,763‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا

‎‏‎ 1,803‎‏‎‏حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية‏‎ 120,763 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1,803 ‎‏‎‏حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎42,635,447‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎682,646‎‏.‏