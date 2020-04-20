429 حالة جديدة.. حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 14.829

بينهم 15 متوفى لم تكن لديهم مشاكل صحية

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا اليوم (الاثنين)، إلى 14829 بعد تسجيل 429 حالة وفاة جديدة في أدنى زيادة يومية منذ أسبوعين على الأقل.

وأوضحت هيئة الصحة الوطنية أن 15 متوفى تتراوح أعمارهم بين 49 و92 عامًا لم تكن لديهم مشكلات صحية معروفة، وفقاً لـ"رويترز".