حرس الحدود بالشرقية ينقذ مواطنين في صحراء الربع الخالي

"العتيبي": يعملان بشركة حفر وعلقت سيارتهما بالرمال بالطريق المؤدي لحقل شيبة

أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين شخصين علقت سيارتهما بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع البطحاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي لـ "سبق" أن دوريات حرس الحدود بقطاع البطحاء باشرت بلاغًا، عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) ، من شخصين يعملان بشركة حفر علقت سيارتهما بالرمال بجانب الطريق المؤدي إلى (حقل الشيبة) في صحراء الربع الخالي.

وأشار إلى أنه "تم البحث عنهما بمساندة مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، وتم بتوفيق الله تحديد موقعهما وتقديم المساعدة اللازمة، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع تعليمات السلامة وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة متمنيًا السلامة للجميع.