"الحازمي" مفقود بمكة منذ 25 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه

عثر على مركبته بحالة جيدة وأغراضه الشخصية دون فقد

تكثف أسرة ريان الحازمي البحث عن ابنها المفقود في 27 من شهر ذي القعدة وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما قال والد ريان فإن ابنه يبلغ قرابة 31 عاماً خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

وأضاف أنه لم يترك مستشفى أو قسم شرطة أو ثلاجة أموات إلا وبحثنا عنه في مكة وجدة دون أن نلقى أي معلومات عنه، مناشداً من يملك أي معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية أو يتواصل معه على الرقم 0532101252 .