"بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات "ترامب"

سيركز أكثر على حل المشاكل

ذكر مساعدو الرئيس المنتخب جو بايدن، أنه لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات الرئيس الحالي دونالد ترامب، وسيسعى عوضًا عن ذلك إلى المضي قدمًا لتوحيد البلد، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم".


نقلت شبكة "إن بي سي" عن أحد مستشاري "بايدن"، أنه سيركز أكثر على حل المشاكل دون اللجوء إلى إجراءات قضائية قد تطول، ما من شأنه أن يغضب الكثير من الديمقراطيين الذين ينوون ملاحقة "ترامب".

من ناحيته بين مساعد آخر أن أولويات "بايدن" تشمل التعامل مع الجائحة، وإعادة إحياء الاقتصاد، ومحاربة العنصرية والتغيرات المناخية.


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17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 09:16 PM

سيركز أكثر على حل المشاكل

"بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات "ترامب"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر مساعدو الرئيس المنتخب جو بايدن، أنه لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات الرئيس الحالي دونالد ترامب، وسيسعى عوضًا عن ذلك إلى المضي قدمًا لتوحيد البلد، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم".


نقلت شبكة "إن بي سي" عن أحد مستشاري "بايدن"، أنه سيركز أكثر على حل المشاكل دون اللجوء إلى إجراءات قضائية قد تطول، ما من شأنه أن يغضب الكثير من الديمقراطيين الذين ينوون ملاحقة "ترامب".

من ناحيته بين مساعد آخر أن أولويات "بايدن" تشمل التعامل مع الجائحة، وإعادة إحياء الاقتصاد، ومحاربة العنصرية والتغيرات المناخية.


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