ورشة عمل إقليمية لبحث أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة

تنظمها هيئة المراجعين ومجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة

تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين، ورشة عمل افتراضية، حول (أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة)، والتي ستقام مطلع سبتمبر القادم، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مجال المحاسبة والمراجعة والمعنيين في مؤسسات القطاع العام والخاص.

و قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس "أن هذه الورشة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة والمسئولين عن الحوكمة والتشريعات في المنطقة، وتأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على التطوير المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة والاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي والسعي لتقديم الدعم للمبادرات التي يقدمها مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة.

وأضاف الدكتور المغامس: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين، وكذلك لإثراء النقاش حول مبادرة المجلس الدولي لدراسة أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين الدكتور ستافروس توماداكس: "أود أن أتوجه بالتحية إلى الهيئة السعودية وقيادتها على استضافة هذه الورشة المهمة وأشكر كل من عمل على إنجاح هذا التعاون. وأتطلع إلى تلقي الملاحظات القيمة من ذوي الاهتمام في المنطقة بشأن أثر التقنية المتقدمة على معايير سلوك وآداب المهنة والسلوك الأخلاقي".