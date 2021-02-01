شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بألفاظ خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة

جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.