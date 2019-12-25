هل تلجأ جهات حكومية لنظام "الدوام المرن" غدًا حفاظًا على صحة موظفيها من الكسوف؟

تعد ظاهرة طبيعية خطرة على العينين

أعلن حتى الآن عدد من الجهات الحكومية تأخير دوام يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا للحفاظ على سلامة موظفيها من الخروج في وقت حدوث ظاهرة كسوف الشمس الخطرة على العينين، بما فيها وزارات التعليم والخدمة المدنية والنقل، وعدد من الجامعات، فيما ينتظر من البقية الإعلان.

وقد يكون نظام الدوام المرن، الذي بُدئ العمل به العام الماضي، الصادر ضمن اللوائح الجديدة للموارد البشرية، فرصة للجهات لإتاحة الفرصة لموظفيها بالدوام عند الساعة التاسعة صباحًا بعد انتهاء الظاهرة الكونية النادرة التي حذرت منها وزارة الصحة وعدد من المختصين.

ويتيح الدوام المرن لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل، بما لا يزيد على الساعتين، وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل الجهة، بجانب تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشيًا مع مقتضيات العمل؛ إذ يتم تحديد ساعات العمل بسبع ساعات للفترة النهارية، وست ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافأة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت في يوم 16 مايو من العام الحالي 2019 تطبيق اللوائح الجديدة للموارد البشرية التي تتضمن نظام العمل المرن، أو نظام الدوام المرن.

يُشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تسمى "الكسوف الحلقي للشمس"؛ وتحدث حين يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس، ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلنه مركز الفلك الدولي.