روسيا.. مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث سير جنوب شرق موسكو

حافلة ركاب كانت في طريقها لاستراخان واصطدمت بجسر للسكك الحديدية

لَقِيَ 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمقاطعة ريازان، الواقعة جنوب شرق موسكو.

وبحسب مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية؛ فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو- استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وقالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت في بيانها -وفق الألمانية- إلى أن الحافلة كانت تُقل 49 راكبًا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.