اتفاقية لتشجيع عمليات التبرُّع بالخلايا الجذعية بالطائف

وقَّعها "مجمع الملك فيصل" و"مركز الملك عبدالله"

قرَّر مجمع الملك فيصل بالطائف إنشاء وحدة متكاملة لتسجيل المتبرعين بالخلايا الجذعية لاستقطاب الراغبين في الانضمام إلى السجل السعودي للمتبرعين. كما وقَّع المجمع اتفاقية مع مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية بالحرس الوطني من أجل العمل على استقطاب الراغبين في الانضمام إلى السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وتوعيتهم، وجمع العينات اللازمة للتطابق، وتنظيم حملات توعوية للمتبرعين بالخلايا الجذعية.

ومن المتوقع أن تسهم تلك الوحدة في إثراء عمليات التبرع بالخلايا الجذعية، التي يعود نفعها على الجميع.

يُذكر أن السجل السعودي هو مشروع وطني، تم إطلاقه وتسجيله دوليًّا في المنظمة العالمية لمتبرعي نخاع العظم، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات كبرى متخصصة للراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية للإسهام في علاج الكثير من الأمراض.