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حرصًا على السلامة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد

أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .