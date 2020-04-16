"الفيصل" يعقد اجتماعًا مرئيًا مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية

لوضع الحلول الممكنة والمقترحات المناسبة .. بحضور وزير التجارة

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة على توقف الأنشطة الرياضية في تلك الصالات والمراكز الخاصة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 COVID، والحلول الممكنة والمقترحات المناسبة التي من الممكن أن تقلل من هذه الآثار.

وقدم وزير الرياضة في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لوزير التجارة على اهتمامه وحرصه المستمرين، من أجل تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات بسبب هذه الجائحة العالمية، معرباً عن اعتزازه بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للتصدي لهذا الوباء الجائح، حفاظًا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.