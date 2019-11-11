رسميًا: السوبر الإسباني في السعودية لـ3 أعوام مقبلة

بمشاركة الريال والبرشا وفالنسيا وأتلتيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا، أن مباريات كأس السوبر الإسباني، بشكله الجديد، ستُلعب في المملكة العربية السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وستقام المباريات على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة. وبحسب صحيفة "أس"، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 أعوام .

وسيخوض برشلونة السوبر الإسباني كونه بطلًا لليجا بينما فالنسيا بطل الكأس ويتواجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.