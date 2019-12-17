خادم الحرمين يؤكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك ووحدة الصف وبحث كافة قضايا الأمة

تلقى اتصالاً هاتفياً من مهاتير محمد اليوم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.