تعرّف على التفاصيل.. "هيئة السياحة" يرأسها الوزير وهذه هي مهامها

نشرت بالجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، ووفقًا للوائح تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بوزارة السياحة ومقرها الرئيس في الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.



وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات سياحية في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، والترويج لتلك الوجهات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.



وتحدد الهيئة - بالتنسيق مع الوزارة المسارات السياحية في ضوء إستراتيجية القطاع السياحي وتعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.



وتضمنت اللوائح أن تقوم الهيئة بمساندة الوزارة والهيئة العامة للاستثمار فيما يدخل في اختصاصها لتسويق الفرص الاستثمارية في كل مسار سياحي والتعريف بالدعم الذي يقدم للمستثمرين في ضوء استراتيجيه القطاع السياحي.



تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات سياحية في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، والترويج لتلك الوجهات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.